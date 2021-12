Le Président Patrice Talon et ses ministres sont en congés depuis ce mercredi 22 décembre 2021, ceci pour une douzaine de jours. Selon Le Matinal, le Président de la République et ses ministres sont allés en congés de fête après le conseil des ministres de ce mercredi 22 décembre 2021. Il s’agit d’un repos d’une douzaine de jours qui va du 22 décembre 2021 au 03 janvier 2022.

Ces congés de fête donnés aux ministres leur permettront de se déconnecter un peu du travail et de la pression concernant la gestion des affaires du pays. Une douzaine de jours de répit pour le gouvernement intervient à quelques jours des fêtes de fin d’années. Cela permettra donc au Chef de l’Etat et les membres de son gouvernement de fêter en famille. Mais on n’a pas encore une idée sur le fonctionnement des ministères pendant cette période de repos. Il faut signaler que c’est pour la deuxième fois que le gouvernement du Bénin va en congés en 2021. Pour les premiers congés, le président Patrice Talon et ses ministres avaient pris un congé de trois semaines de repos qui va du 02 au 23 août 2021.