Lors de son discours sur l’état de la nation ce mercredi 29 décembre, Patrice Talon a subtilement réaffirmé son intention de quitter la fonction présidentielle à la fin de son mandat en 2026. « C’est mon tout premier discours sur l’état de la Nation en ce qui concerne mon second mandat. Je n’ai pas dit deuxième mandat, le second » a déclaré le chef de l’Etat.

«Personne ne changera cela. En tout cas, cela ne sera pas moi ni à mon initiative »

Les députés l’ont copieusement applaudi. On se rappelle qu’en avril dernier, lors d’un entretien accordé à RFI et France 24, l’ex-homme d’affaires, disait déjà que son second mandat serait effectivement le dernier. «Personne ne changera cela. En tout cas, cela ne sera pas moi ni à mon initiative » affirmait-il, en rappelant la révision constitutionnelle de 2019 où les députés avaient inscrit dans la loi fondamentale que personne ne pouvait faire plus de deux mandats présidentiels de toute sa vie.

« Mes prédécesseurs l’ont montré ! »

Le samedi 10 juillet dernier, lors d’une rencontre de plusieurs organisations de la société civile à Cotonou le numéro 1 béninois avait encore réitéré son désir de quitter le palais de la Marina en 2026. « Ce mérite, il n’est pas le mien ici, au Bénin, c’est un acquis pour nous. Mes prédécesseurs l’ont montré ! J’ai simplement à faire comme eux, afin que ceux qui vont venir après continuent de faire comme nous » déclarait-il. Cependant, 2026 est encore loin.