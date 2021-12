Le Chef de file de l’opposition et Secrétaire Exécutif National du Parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe), Paul Hounkpè n’est pas resté insensible face aux deux attaques subies par les Forces armées béninoises et à la perte de deux soldats. Il a adressé un message de compassion et d’appel au patriotisme à l’armée et a invité le gouvernement béninois à garantir l’intégrité du territoire béninois.

La situation qui prévaut actuellement dans la zone septentrionale du Bénin face aux attaques des présumés djihadistes contre les forces armées béninoises le 30 novembre 2021 aux encablures du pont de Mékrou à l’Ouest de la commune de Banikoara et à Porga dans la commune de Matéri dans la nuit du mercredi 1er décembre 2021, le Chef de file de l’opposition et Secrétaire Exécutif National du Parti Fcbe, Paul Hounkpè a adressé un message de compassion et d’appel au patriotisme à l’armée.

Après avoir présenté ses sincères condoléances à l’armée béninoise, le Chef de file de l’opposition et Secrétaire Exécutif National du Parti Fcbe a encouragé et exhorté «le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir l’intégrité du territoire béninois, la quiétude du peuple et à fournir les moyens adéquats aux forces armées pour faire efficacement face aux envahisseurs». «Au peuple béninois, nous appelons à l’élan de solidarité envers notre armée, à l’esprit patriotique, à la franche collaboration afin de débusquer les hors-la-loi et à l’unicité d’action contre les agresseurs» a déclaré Paul Honkpè.