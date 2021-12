« Je suis content pour ce diplôme parce que ça n’a pas été facile pour la formation ». Ainsi s’exprimait hier mercredi 1er décembre Idrissou Inoussa Bouraïma , le représentant des trois capitaines formés au remorquage à l’arrière des navires accostant au Port autonome de Cotonou. Bouraïma et ses deux autres collègues en l’occurrence Joachim Césaire Boco et Lodjou Fidèle Cakpo savent maintenant utiliser les remorqueurs de types ASD. Leur formation s’est déroulée essentiellement au Port International d’Anvers (PAI) en Belgique dans un environnement semblable à celle du Port Autonome de Cotonou.

Deux remorqueurs de 85 tonnes

Il y a en ensuite eu la post-formation assurée par les experts mobilisés par PAI à Cotonou. Elle s’est déroulée à bord des remorqueurs du Port autonome de Cotonou. Hier mercredi, les 3 capitaines ont reçu leurs certificats de compétence, ce qui témoigne de leur capacité à manœuvrer les remorqueurs de la plateforme portuaire. Rappelons que les dirigeants du PAC ont acheté il y a plusieurs mois 2 remorqueurs puissants de 85 tonnes à 10 milliards de Fcfa.

Une mauvaise manipulation est à éviter

Joris Albert Thys, le Directeur général du Port présent à la cérémonie de remise de certificats de compétence aux 3 capitaines a laissé entendre qu’il est nécessaire de former des personnes capables de manœuvrer ces nouveaux remorqueurs très délicats par leur puissance, parce qu’une mauvaise manœuvre peut être préjudiciable pour le remorqueur et le navire. La formation a été dispensée aux 3 capitaines dans le cadre du Projet d’Appui au développement du secteur portuaire de l’Agence belge de développement (Enabel).

Un accord a donc été signé entre le Port d’Anvers et Enabel pour renforcer les capacités du personnel du port dans le cadre du pilotage et du remorquage des navires notamment. C’est à cause de ce partenariat que le PAC a d’ailleurs acquis les deux remorqueurs, a fait savoir le Dg Joris Albert Thys.