L’essence frelatée a encore dicté, ce mardi 30 novembre 2021 vers 19 heures, sa loi dans le quartier de ‘’Salamin’’ situé dans l’arrondissement de Godomey. Un enfant a été calciné dans un entrepôt d’essence frelatée en tentant de sauver la moto de son patron. La soirée du mardi 30 novembre 2021 n’a donc pas été de tout repos pour les habitants dudit quartier.

Un entrepôt d’essence de contrebande a pris feu et a enregistré un mort. Il s’agit d’un jeune garçon calciné qui a tenté de sauver une moto au sein de l’entrepôt en feu mais il a été emporté par les flammes. «C’est le propriétaire de l’entrepôt qui est allé se ravitailler en essence de contrebande. A son retour, il a garé sa moto et il a appelé son second pour venir l’aider à décharger les bidons. Mais la moto et les bidons d’essence sont tombés. C’est ainsi que la moto a pris feu», a déclaré un témoin du drame interrogé par Frissons Radio.

Un autre témoin a ajouté que «la cause de l’incendie découle du fait que quand la moto et les bidons d’essence sont tombés par terre, c’est la goutte de liquide qui est allée sur la tête de la bougie. L’engin a pris feu. La victime a tenté de récupérer la moto de l’entrepôt en feu quand il a été attaqué par les flammes. Malheureusement, il n’a pas pu être secouru. Il est mort calciné dans le feu». Il faut signaler que la population du quartier ‘’Godomey-Salamin’’ s’était mobilisée pour éteindre le feu avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Mais elle n’a pas pu sauver l’enfant.