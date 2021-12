Un instituteur d’une école privée à Akpakpa dans le 1er arrondissement de la ville de Cotonou a été déposé en prison ce lundi 20 décembre 2021 pour avoir crevé l’œil à l’un de ses écoliers.

Selon Frissons Radio, un écolier de 7 ans perd un œil dans un châtiment corporel. Les faits se sont déroulés dans une école privée d’Akpakpa dans le 1er arrondissement de Cotonou. Au cours d’un exercice, un enseignant en voulant punir un apprenant distrait au tableau, lui lance une règle. Malheureusement, la règle a fini sa course sur l’œil d’un autre écolier dans la salle. Conduit à l’hôpital, après examen médical, les médecins concluent que l’œil est irrécupérable à cause de la profondeur de la blessure. La victime a par la suite subi une intervention chirurgicale et devient borgne.

L’enseignant arrêté et présenté au Procureur de la République près le Tribunal de Cotonou. Au cours de son audition devant le Procureur de la République, il a expliqué que le garçon a été touché par mégarde et qu’il ne voulait blesser personne. Le Procureur a par la suite décidé de le mettre sous mandat de dépôt. L’instituteur a été donc déposé en prison pour blessure involontaire. Son procès est prévu pour le mercredi 12 janvier 2022.