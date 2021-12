En début du mois, des djihadistes avaient attaqué une position de l’armée béninoise à Porga, un village de l’arrondissement de Dassari dans la commune de Matéri (département de l’Atacora). Porga est une localité frontalière avec le Burkina Faso. Les militaires béninois sont déployés en grand nombre près de cette frontière, désormais devenue une zone rouge. Les agents de la police républicaine y sont également.

Un habitant de Porga qui s’est rendu il y a un mois dans cette zone rouge a confié à TV5 Monde qu’il y a rencontré des terroristes. « Ils étaient une centaine. Ils avaient tous, le visage masqué. Ils m’ont dit que si les habitants de la zone ne voulaient pas d’ennuis, il fallait fermer toutes les écoles où on apprend le français et aussi les églises. L’Islam et le coran devaient désormais occuper toute la place » raconte l’homme sous couvert d’anonymat.

» Certains sont sûrement même cachés dans la population au Bénin «

Depuis cette rencontre avec les djihadistes , l’homme ne cache pas son inquiétude. « Ça fait un moment qu’on entend parler des djihadistes du Burkina Faso et ça y est , ils sont là. Certains sont sûrement même cachés dans la population au Bénin. Si ça se trouve on les côtoie dans la journée sans le savoir » a déclaré cet habitant de Porga qui dit s’inquiéter pour sa famille « car on sait de quoi ils (les djihadistes) sont capables ».