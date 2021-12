Un fait insolite s’est produit à Aïdjèdo dans le 6ème arrondissement de Cotonou. Un kaléta qui se retrouve en prison dans une affaire de «coups et blessures volontaires ». Accusé de «coups et blessures volontaires», un jeune kaléta a été déposé, ce jeudi 23 décembre 2021, à la prison civile de Cotonou après avoir charcuté un passant qui refuse de lui donner de l’argent. Il séjourne actuellement en prison en attendant son procès.

Selon les faits rapportés par Frissons Radio, un kaléta âgé d’une vingtaine d’années a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 23 décembre 2021 par le procureur de la République du tribunal de Cotonou, Jules Ahoga après avoir été auditionné. Le kaléta est poursuivi pour des faits de «coups et blessures volontaires». Son procès est prévu pour avoir lieu le 12 janvier 2022.

Le Kaléta agresseur est accusé d’avoir charcuté un passant. Après avoir quémandé quelques pièces auprès du passant, celui-ci refuse et continue son chemin mais il sera rattrapé par le Kaléta qui se saisit d’une machette et lui assène de violents coups. Le passant a enregistré des blessures au niveau de son bras et de ses doigts.