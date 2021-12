Le ministre de l’énergie Jean-Claude Houssou a visité hier mardi 30 novembre, le chantier de construction de la centrale photovoltaïque d’Illoulofin, dans la commune de Pobè. C’est pour constater l’évolution des travaux sur le site. Et le moins qu’on puisse dire c’est que l’autorité était satisfait de ce qu’il a vu. « Il y a 1 an exactement nous foulions ce sol d’Illoulofin dans la commune de Pobè. Nous avons lancé la construction de cette 1ère centrale d’envergure solaire au Bénin (…). Un an après, nous voilà ici. Je peux vous dire que ce que j’ai vu aujourd’hui me réconforte » a déclaré Jean Claude Houssou.

« L’AFD et l’UE ont validé le doublement de cette centrale »

La Centrale photovoltaïque d’Illoulofin a une capacité totale de 25 Mégawatts. Cependant, le ministre a annoncé hier qu’il y aura une autre centrale photovoltaïque de la même capacité à Illoulofin grâce aux partenaires comme l’Agence française de développement (AFD) et l’Union européenne (UE) au Bénin. « J’ai le plaisir de vous annoncer que l’AFD et l’UE ont validé le doublement de cette centrale qui passera de 25 MW à 50 MW. C’est vraiment une bonne nouvelle et cela traduit cette volonté du gouvernement béninois à se positionner durablement sur les énergies renouvelables » a laissé entendre le ministre.

Les travaux exécutés à environ 60%

Les travaux de construction de la centrale sont exécutés à environ 60% selon le gestionnaire du projet. Jean Claude Houssou annonce l’inauguration de l’ouvrage pour avril 2022. « J’ai noté que la perspective de fin premier trimestre et au plus tard au mois d’avril 2022, nous allons pouvoir nous retrouver ici pour l’inauguration de cette centrale » a fait savoir l’autorité.