Deux hommes et une femme ont été déférés en prison ce lundi 13 décembre 2021 après leur présentation au Procureur Spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il leur est reproché des faits d’escroquerie via internet.

Trois cybercriminels placés en détention provisoire ce lundi 13 décembre 2021. Selon Frissons Radio, une jeune dame de 31 ans et deux hommes ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi 13 décembre 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils sont six (06) personnes à être présentées au Procureur Spécial de la CRIET, Mario Mètonou. Après les auditions de ces six personnes par le procureur spécial de la CRIET, trois personnes parmi les six interpellées ont été relaxées et sont reparties libres chez elles.

Leur présentation au Procureur Spécial de la CRIET fait suite à leur arrestation par l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC). Le mode opératoire de ces présumés cybercriminels consiste à faire du maraboutage, tisser de fausses relations amoureuses pour piéger leur victime et cela finit souvent par un chantage et une extorsion de fonds.