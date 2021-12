Noam Huppert, un chimiste analytique australien vivant en Israël depuis plusieurs années vit un calvaire. En effet, l’homme âgé de 44 ans ne peut plus sortir de l’Etat hébreu pour 7978 ans à cause d’une affaire de pension alimentaire. Il a confié aux médias que le droit israélien sur la famille l’interdisait de quitter le pays jusqu’à l’an 9999.

Il avait rejoint son ex-épouse en 2012

Il a par ailleurs dit avoir reçu en 2013, une ordonnance de « sursis de sortie » venant d’un tribunal, qui exige le paiement d’une « dette future » concernant la pension alimentaire de ses enfants. En effet, l’ex-épouse de Noam Huppert, une ressortissante israélienne, avait quitté l’Australie pour Israël en 2012. Ce dernier l’avait ensuite rejoint en 2012. A l’époque, leurs deux enfants étaient âgés de 3 mois et 5 ans. Cependant, une année plus tard elle a demandé le divorce, mais le tribunal avait ordonné à son ex-époux de payer une pension alimentaire mensuelle de 1600 $ pour les enfants, jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité. Selon ses dires, ce n’est qu’après avoir payé cette dette que le « sursis de sortie » sera levé. En tout, Noam Huppert reste devoir une pension alimentaire estimée à 3 millions de dollars. Dans une interview accordée au média israélien, Times Of Israël, le principal intéressé a estimé que le montant qui lui est exigé par la justice israélienne est exagéré.

Pour Noam Huppert, la justice israélienne le garde en otage, qualifiant sa situation de violation de ses droits humains. « Je ne suis pas la seule personne. Il y a des gens qui sont bien pires que moi » a-t-il déclaré, tout en ajoutant qu’il y a des australiens qui sont « persécutés par le système de « justice » israélien uniquement parce qu’ils étaient mariés à des femmes israéliennes ».

İsrail'de yaşayan ve bir ilaç şirketinde çalışan 44 yaşındaki Avustralyalı kimyager Noam Huppert, eski eşine yaklaşık 29,2 milyon lira tutarındaki nafakasını ödemediği için 31 Aralık 9999'a kadar yurt dışına çıkış cezasına çarptırıldı. pic.twitter.com/YrqcMGD5d5 — Mahluklar (@mahluklarcomtr) December 29, 2021