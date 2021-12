Tout comme les avions et les automobiles qui disposent des boîtes noires permettant d’établir les causes des accidents, des chercheurs de l’Université de Tasmanie en Australie se sont associés à la société de communication marketing australienne Clemenger BBDO pour créer également une boîte noire pour notre planète. Cette boîte selon les chercheurs, dira aux générations futures et peut-être aux invités extraterrestres, pourquoi pas, ce qui a causé la disparition de l’humanité.

Jim Curtis, directeur exécutif de la création chez Clemenger BBDO, a déclaré que le projet était totalement non commercial. La boîte sera en acier de 7,5 centimètres d’épaisseur et sera remplie d’une masse de disques de stockage. Ces disques selon les chercheurs, enregistreront « chaque pas que nous faisons vers » une catastrophe potentielle. C’est-à-dire qu’ils recueillent des informations sur la pollution, l’extinction d’espèces, l’acidification des océans, ainsi que les événements liés au changement climatique tels que les températures moyennes et les niveaux de dioxyde de carbone.

Toutes les données contextuelles

La boîte noire disposera d’une connexion Internet et collectera également des données contextuelles telles que des informations sur des événements internationaux clés comme la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, rencontres entre leaders mondiaux, etc. Si la construction de la structure pour abriter la boîte débutera mi 2022, les disques durs ont déjà commencé à enregistrer des informations. La boîte noire, qui aura la taille d’un bus, sera également dotée de panneaux solaires pour fournir un stockage d’énergie de secours.

»Demander des comptes aux dirigeants »

Les chercheurs disent que si l’objectif principal est d’aider les civilisations futures ou quiconque accède à la boîte noire à comprendre ce qui doit être fait pour éviter les catastrophes, ils espèrent également que cela incitera les politiciens à mettre leur argent là où ils disent quand il s’agit de préserver l’environnement et protéger la vie sur Terre. « C’est aussi là pour demander des comptes aux dirigeants, pour s’assurer que leur action ou leur inaction est enregistrée. Lorsque les gens savent qu’ils sont enregistrés, cela a une influence sur ce qu’ils font et disent », a déclaré Jonathan Kneebone, co-fondateur du collectif artistique Glue Society, qui est également impliqué dans le projet.

Comment ne pas commettre un suicide civilisationnel

La boîte noire est actuellement en phase bêta de test et placé sur une plaine vide en Tasmanie, en Australie. Alors que toutes ces affaires semblent sombres, les informations contenues dans cette boîte noire devraient être un avertissement pour les civilisations futures. En termes plus simples, il peut s’agir d’un manuel expliquant « comment ne pas commettre un suicide civilisationnel », selon les chercheurs.