Les usagers la Caisse de Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) peuvent pousser un ouf de soulagement. Ces usagers et le personnel de la CNSS sont informés que les actes normalisés (acte de naissance sécurisé, certificat d’identification personnel, etc) émis par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) sont acceptés en l’état et ne doivent en aucun cas faire l’objet de légalisation dans le cadre des différentes prestations que la CNSS fournit.

Dans une note de service N°169/21//CNSS/DG/ADG/CEC en date du 07 décembre 2021 et portant prise en compte des actes normalisés délivrés par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes, le Directeur Général de la Caisse de Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), Apollinaire Tchintchin informe tout le monde que «dans le cadre du processus d’immatriculation des Travailleurs et de liquidation des différents types de prestations fournies par la Caisse de Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), les actes normalisés délivrés par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) sont admis et ne doivent en aucun cas faire l’objet de légalisation». « La présente note de service qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera communiqué partout où besoin sera» a-t- il fait savoir. Comme on le voit, les usagers ne seront plus contraints d’aller faire la légalisation de certains documents dont l’administration de la CNSS aura besoin. La seule condition est qu’il faut avoir des actes normalisés délivrés par l’ANIP.