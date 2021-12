La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu au petit matin de ce samedi 11 décembre 2021 le verdict concernant Réckya Madougou, la candidate du parti «Les Démocrates» recalée aux dernières élections présidentielles d’avril 2021. Reconnue coupable de complicité d’acte de terrorisme par la juridiction spéciale, l’opposante a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle et 50 millions d’amende. Face à une telle condamnation, Maître Josette AttadéTokpanou, avocate de Réckya Madougou a été reçue ce samedi 11 décembre 2021 sur Rfi. Dans son intervention, elle a exprimé toute sa déception face à un tel verdict de la CRIET.

«Je suis très très déçue vraiment. Je m’attendais à tout sauf à Ça. Il n’y avait pas le moindre doute sur l’innocence des personnes qui sont passées devant nous» a déclaré Maître Josette Attadé Tokpanou, ce samedi 11 décembre 2021 sur Rfi. Pour elle, «la Cour s’est appuyée sur rien du tout pour rendre sa décision sur des aveux qui étaient largement contestables et qui ont été basés de long en large que sur du vide, sur du rien, sur l’incapacité du ministère publique de rapporter des preuves».

Elle a affirmé que malgré tout, «on a quand même condamné des personnes innocentes». Elle a manifesté son indignation envers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en faisant savoir qu’en condamnant Réckya Madougou et ses coaccusés à 20 ans de prison, «c’est toute une vie qu’on leur vole». «Si une aussi grave condamnation a pu avoir lieu, oui, je pense que la CRIET est loin de remplir les conditions sine qua non d‘une juridiction normale et fiable» a-t-elle lâché.