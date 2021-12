L’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, et celui du Bayern Munich, Robert Lewandowski, ont déclaré qu’ils n’étaient pas favorables au projet de la FIFA d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans en raison des inquiétudes croissantes concernant le bien-être des joueurs. S’exprimant lors des Globe Soccer Awards lundi, Mbappé et Lewandowski ont mis en doute l’idée, affirmant que l’ajout de plus de matchs au calendrier mondial du football nuirait au bien-être des joueurs.

« Nous avons déjà tellement de matchs à jouer chaque année, tellement de semaines difficiles, pas seulement des matches parce que nous avons beaucoup de semaines de préparation que ce soit pour la saison ou pour les grands tournois », a déclaré Lewandowski. « Si on veut proposer quelque chose d’un peu différent, qui casse la routine, il faut aussi faire des pauses », a-t-il ajouté. « C’est physiquement et psychologiquement impossible. Si vous voulez durer dans le football, vous avez besoin de périodes de repos » a commenté le joueur.

« Ce n’est pas une compétition normale »

L’attaquant français a soutenu les commentaires de Lewandowski, ajoutant que jouer le tournoi plus régulièrement changerait son impact. « Je ne suis personne pour dire c’est ce projet et bon ou mauvais mais pour moi la Coupe du monde est quelque chose d’unique, qui se produit tous les quatre ans. Si on commence à la disputer tous les deux ans, elle pourrait devenir une compétition ordinaire », a expliqué l’attaquant. « Ce n’est pas une compétition normale. C’est une compétition que l’on peut joueur qu’une fois dans une vie, » a ajouté le coéquipier de Messi.

Il faut respecter la santé des joueurs

« Je suis d’accord avec Robert, nous jouons déjà 60 matchs par an et il y a déjà beaucoup de compétitions. Nous sommes heureux de jouer, mais quand c’est trop c’est trop. Si vous voulez avoir de la qualité, vous devez autoriser les joueurs à se reposer », a-t-il ajouté. « Il faut penser à la qualité et respecter la santé des joueurs », a souligné le joueur. Notons que Mbappé a remporté le prix du meilleur joueur masculin de l’année aux Globe Soccer Awards à Dubaï, tandis que Lewandowski a reçu le prix Maradona du meilleur buteur.