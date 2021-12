La situation sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19) ne cesse d’aller de mal en pire aux Etats-Unis. En effet, le pays a franchi la centaine de cas de contamination détectés par jour, avec le virus qui cible davantage les enfants. Cela se constate plus précisément dans l’Etat de New York, à l’est des Etats-Unis.

Les admissions d’enfants dans les hôpitaux ont drastiquement augmenté

Chez les enfants, environ 190 000 nouveaux cas ont été détectés dans cette région des USA. Il faut dire que dans cette partie des Etats-Unis, la situation devient de plus en plus critique puisque les admissions d’enfants dans les hôpitaux ont drastiquement augmenté. Ainsi dans la période allant de la semaine du 5 décembre au 19 décembre 2021, « les admissions ont quadruplé » seulement pour la ville de New York. Cette complication de la situation ne passe cependant pas inaperçue aux yeux des autorités, puisque la situation est surveillée de très près par les services du département de la santé de l’Etat de New York.

L’Etat a également souligné que toujours sur la même période, dans un cas sur deux, les patients hospitalisés sont des enfants âgés de moins de cinq ans, qui ne sont pas, pour le moment, concernés par la vaccination. Notons que pour renverser la tendance de contamination observée chez les enfants, l’Etat de New York avait appelé le 24 décembre dernier, « les parents à vacciner leurs enfants le plus rapidement possible ».