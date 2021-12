Depuis l’apparition du nouveau variant Omicron, les autorités dans plusieurs pays ont décidé de remettre en vigueur les moyens de lutte contre la maladie, comme le port du masque et la vaccination. Cependant, les autorités américaines ont choisi de ne pas recommander certains pays à ses ressortissants. Parmi ces derniers figurent la France et le Portugal.

La diplomatie américaine s’est montrée plus ferme

Les autorités américaines ont fait cette recommandation hier lundi 06 décembre 2021. Selon les explications des centres de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses (CDC), « du fait de la situation actuelle en France, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent courir le risque d’attraper et de propager les variants ». De son côté, la diplomatie américaine s’est montrée plus ferme en déclarant dans son nouveau bulletin, qui met au plus haut degré de mise en garde à l’encontre de la France : « Évitez de voyager en France ». Notons que la liste américaine dont il est question comprend une dizaine de pays notamment européens. Hormis la France et le Portugal, les Etats-Unis recommandent aussi à leurs ressortissants de ne pas se rendre au Liechtenstein, à Andorre et à Chypre.

Hors de l’Europe, le département d’Etat a ajouté à sa liste les îles Fidji, le Mali, la Tanzanie et la Jordanie. Pour rappel, le Portugal a rétabli au cours de la semaine dernière, ses mesures de contrôle de la pandémie comme le pass sanitaire et le port du masque. En France, suite à l’augmentation des nouveaux cas, les autorités ont annoncé de nouvelles restrictions dont la fermeture des discothèques et la consolidation du protocole sanitaire dans les écoles.