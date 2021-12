Au Bénin, le gouvernement a dissout le Centre National de Théâtre du Bénin et son conseil artistique. En lieu et place, il entend créer un centre des beaux-arts. Seulement, cette décision ne contente pas des acteurs culturels béninois. Ils ont organisé hier jeudi 23 décembre une conférence de presse pour dénoncer cette initiative. « On nous appelle aujourd’hui, on nous dissout et on va se mettre autour des tables pour réfléchir encore pour voir la meilleure manière de trouver la quintessence même de notre développement. S’il y a autre chose cela ne m’intéresse plus » a déclaré Tola Koukoui, ex-président du Conseil artistique du Centre national de théâtre du Bénin.

Il faut « qu’on arrête de tâtonner »

Pour l’acteur et metteur en scène béninois il faut « qu’on arrête de tâtonner. Je ne vais plus à une réunion de réflexion » a-t-il fait savoir. « Cela fait 20 ans que je réfléchis autour du théâtre. Donnez-moi un conservatoire, donnez-moi un théâtre avec des salles pour le théâtre, la danse et les concerts » va t-il demander. « Je voudrais qu’on nous mette à disposition un équipement, un conservatoire national pour qu’on puisse former, créer, diffuser et faire des arts de la culture, des industries culturelles rapporteuses de devises » a réclamé Tola Koukoui.

Pour lui, les pouvoirs publics et les acteurs culturels sont des partenaires et puisque le gouvernement a pour lui, les moyens , tout ce qu’il faut c’est d’identifier des acteurs culturels comme « des experts pour former dans les 12 départements, dans les 77 communes, du plus bas âge au plus haut ». « Nous aurons alors dans nos départements des espaces, des centres culturels » croit savoir le metteur en scène béninois.