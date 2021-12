La super star nigériane, Davido, lors d’une interview avec un podcast américain, Earn Your Leisure, a relaté ses débuts dans la musique. Selon l’artiste, lorsqu’il avait quitté l’école pour embrasser la carrière musicale, son géniteur, Adedeji Adeleke, avait envoyé la police à ses trousses. D’après Davido, alors que son père pensait qu’il était à l’école, lui, était déjà dans les studios. « Je n’étais pas à l’école. J’étais confronté à la musique à plein temps et au fil des ans, il a découvert que je n’étais pas à l’école et qu’il y avait beaucoup de drame », a confié l’artiste.

« Je suis retourné au Nigeria et ensuite, il a voulu que je retourne à l’école. Parce qu’il disait : ‘’Après l’école, tu peux retourner faire de la musique et bla bla bla. Obtiens juste ton diplôme d’abord’’, ce que j’ai obtenu grâce à Dieu » a ajouté l’auteur de l’album A better time. Adeleke Adedeji Davido, de son vrai nom, a déclaré qu’avec les heures supplémentaires, sa carrière musicale a commencé par prendre forme et après avoir été informé que les gens étaient devenus fans de l’une de ses chansons jouées dans un club, il a finalement abandonné les études pour poursuivre la musique. « J’ai quitté l’école. Je suis retourné en ville et mon père me poursuivait avec la police », a-t-il expliqué.

La police venait après moi pour me renvoyer à l’école

Lorsqu’on lui a demandé si la police avait été envoyée après lui, le jeune artiste de 29 ans a répondu par l’affirmative. « Oui, ils venaient après moi pour renvoyer à l’école. N’importe quelle émission dans laquelle il (mon père) m’a vu, sur un tract ou autre, il fermait l’émission », a-t-il déclaré. Le chanteur a déclaré que sa plus grande percée s’était produite lorsqu’il avait sorti la chanson « Dami Duro ».

Diplômé en gestion d’entreprise et en musique

« Ensuite, j’ai laissé tomber cette chanson intitulée Dami Duro et la chanson est devenue si populaire que même le président la chantait. Même les gens que mon père ne pouvait même pas atteindre le chantaient », a déclaré le chanteur. Il a finalement conclu un accord avec son père qui lui a permis de participer à des spectacles lorsqu’il n’avait pas cours. « Après deux ou trois ans, j’ai obtenu un diplôme en gestion d’entreprise et en musique », a déclaré l’artiste.