C’est fait. Dr. Dre est officiellement divorcé. Et la fin de cette procédure qui met également un terme à un quart de siècle de vie commune avec son ex compagne Nicole Young ne semble pas lui faire mal. Il y a quelques jours, il laisse voir dans une publication sur le réseau social Instagram, une photo avec l’inscription « Divorce AF ». La publication qui a été faite par Breyon Prescott porte la légende : « Mon frère @drdre vient de me dire que c’est fini ! !! Félicitations ! Still Dre ».

Mais selon les informations rapportées par la plateforme d’informations américaines TMZ, l’homme devra verser une somme évaluée à 100 millions de dollars à son ex. Ce montant est réparti en deux tranches. La première interviendra maintenant alors que la dernière sera dans un an. Le chanteur conserve tout de même plusieurs de ses propriétés.

Il garde 7 propriétés

On retient qu’il garde pour lui 7 propriétés dont la maison à Malibu, 2 maisons à Calabasas et 4 propriétés dans la région de Los Angeles. L’artiste garde ses droits sur ses principaux enregistrements. La femme devra tout de même prendre 4 véhicules de la flotte qu’il a constituée. Dr. Dre est plutôt ravi du dénouement qu’a connu cette affaire.