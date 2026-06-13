Katy Perry qualifie Trudeau de « l’amour de sa vie » lors de leur première sortie officielle

La chanteuse américaine Katy Perry et l’ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau ont fait leur première apparition conjointe sur un tapis rouge le 8 juin 2026, à l’occasion de la première mondiale du film-concert Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris, présenté au festival Tribeca de New York.

Perry a profité de l’événement pour lever le voile sur l’état de leur relation. « Je suis très amoureuse. Ce spectacle a eu lieu après que j’ai rencontré l’amour de ma vie, et je me suis sentie très ancrée », a-t-elle déclaré à la presse sur place. La chanteuse a ajouté que cette stabilité affective avait marqué un tournant personnel à l’issue d’une tournée mondiale de 91 dates.

Une relation construite loin des projecteurs

Perry et Trudeau ont été repérés ensemble pour la première fois en juillet 2025, lors d’un dîner au restaurant Le Violon à Montréal, quelques semaines après l’annonce de la rupture des fiançailles de la chanteuse avec l’acteur britannique Orlando Bloom, avec qui elle partage une fille, Daisy. Trudeau, de son côté, avait annoncé sa séparation d’avec Sophie Grégoire Trudeau en août 2023, après dix-huit ans de mariage.

Les deux ont rendu leur relation officielle en décembre 2025, par la publication de photos communes sur Instagram. Entre-temps, ils avaient multiplié les apparitions discrètes : une soirée au Crazy Horse à Paris pour le 41e anniversaire de Perry en octobre 2025, puis un séjour photographié au large de Santa Barbara.

Une présence internationale assumée

Leur apparition au festival Tribeca marque un changement de registre. Perry est arrivée dans une robe Lanvin haute couture issue de la collection printemps-été 1987, tandis que Trudeau, 54 ans, posait à ses côtés devant les photographes. Le couple s’est également affiché quelques jours plus tard lors des cérémonies d’ouverture de la Coupe du monde de football 2026, dont les matchs se tiennent au Canada, aux États-Unis et au Mexique jusqu’au 19 juillet.

Le film-concert présenté au festival Tribeca, capturé lors des représentations parisiennes de novembre 2025, doit prochainement faire l’objet d’une sortie en diffusion — une date que Perry n’a pas encore communiquée publiquement.