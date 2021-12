« Je lui ferai un procès et là dans les prochains jours, on saura toute la vérité, et toute l’intention criminelle qu’il a derrière la tête ». Ces propos sont du Professeur Léon Jossè , un collègue de Joël Aïvo à la Faculté de droit de l’Université d’Abomey-Calavi. La personne à laquelle ils sont adressés n’est autre que Me Jacques Bonou, avocat du constitutionnaliste. Léon Jossé reproche à l’homme en toge d’avoir affirmé qu’il avait écrit à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour nuire à la personnalité de Joël Aïvo. L’universitaire ne reconnait pas avoir commis de tels actes.

« J’ai affirmé qu’il est de bonne moralité, travailleur et consciencieux »

Cependant il avoue avoir été approché par les éléments de la Brigade économique et financière pour une enquête de moralité sur le constitutionnaliste. J’ai dit ce qui caractérise « sa personnalité, c’est qu’il aime être un chef, un leader…Il aime le militantisme politique et ça se voit depuis le lycée Béhanzin où je l’ai connu…J’ai affirmé qu’il est de bonne moralité, travailleur et consciencieux » a déclaré Léon Jossè. En ce qui concerne ses sources de revenus, il dit avoir confié aux enquêteurs qu’il ne connaissait que le trésor ; c’est-à-dire le salaire. « Je ne connais pas ses sources de revenus dans la politique » aurait-il ajouté, répondant à une autre question des éléments de la Bef.

En tenant de tels propos, l’universitaire dit avoir exprimé ce qu’il connaissait de Joël Aïvo. « En quoi dire des vérités d’une personne peut justifier les faits qu’on lui reproche » s’interroge M Jossè. L’homme pense que dans les prochains jours, l’avocat Me Bonou devra « répondre devant la justice, pour démontrer en quoi (il a) écrit personnellement à la Criet et en quoi les propos tenus nuisent à la personnalité de Joël Aïvo ».

Des propos d’une « extrême gravité »

Pour l’universitaire, si le conseil de Joël Aïvo est un bon avocat, il ne peut pas tenir ces propos d’une « extrême gravité ». M Jossè explique par exemple qu’il est appelé de partout, même par les numéros anonymes. Sa famille aussi est inquiète, selon ses dires. Il pense que « si l’échec (de la) plaidoirie de (Me Bonou) lui fait pincer les lèvres, sa célébrité qu’il recherche, il ne l’aura pas » par lui Léon Jossè.