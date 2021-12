Alors que se tient le premier meeting d’Eric Zemmour, des centaines de personnes se sont réunies ce matin pour manifester contre sa candidature. Démonstration de force dans chaque camp : Eric Zemmour mobilise ses soutiens et ses détracteurs se mobilisent également. Chaque camp défend ses arguments avec ardeur laissant présager des semaines de tension en France.

« Zemmour casse-toi, Paris n’est pas à toi » pouvait-on entendre dans la foule réunie contre Zemmour et que les policiers tentaient de disperser dans la foulée. Quelques affrontements et casses ont d’ailleurs été signalés. la situation a obligé le polémiste qui devait tenir son discours de programme au parc de la Villette à le déplacer finalement à Villepinte. Selon des sources proches du candidat, ce changement de programme a été fait non pas pour fuir la foule venue manifester contre lui mais pour des raisons de sécurité et face à « l’engouement populaire ».

« On s’engage contre les discours racistes (…) Paris n’appartient pas à ces idées-là », a affirmé Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune Garde, un mouvement social français. Des militants opposés à la candidature du polémiste ont même été arrêtés près du nouveau lieu de rencontre choisi par son équipe.

