Le mardi 21 décembre 2021, la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) a présenté aux honorables députés de l’Assemblée nationale le rapport sur l’état des droits de l’homme au Bénin 2020-2021.Dans ce rapport, la CBDH a condamné la mort par balle d’un étudiant à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Elle a réclamé aux autorités des clarifications sur les circonstances de l’étudiant tué à l’Uac et veut que des sanctions soient prises à l’encontre des auteurs.

La Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) demande justice pour les parents et proches d’un étudiant tué à l’Université d’Abomey-Calavi. « Le 24 mars 2020, les Forces de défense et de Sécurité réquisitionnées par le Recteur de l’Université ont procédé sur le campus à l’arrestation de quelques responsables étudiants. Une manifestation pour la libération des étudiants arrêtés a alors éclaté ce même jour. Les manifestations ont duré plusieurs heures et ont causé la mort par balle de l’étudiant TD en 1ère année de géographie à la Faculté des Arts, des Sciences Humaines et Sociales» a précisé le rapport de la Commission béninoise des droits de l’homme.

C’est pour cela que dans ce rapport 2020-2021 présenté aux députés le mardi 21 décembre 2021, la CBDH a déploré «la violation du droit à la vie de cet étudiant par l’usage abusif et disproportionné des armes létales par les Forces de défense et de Sécurité ». Elle dit avoir constaté que «plus de deux ans après ce drame, aucune condamnation officielle n’est faite sur les faits et aucune décision judiciaire n’est intervenue». «Face à ce silence, la Commission recommande que le contexte de la survenue de la mort de cet étudiant soit clarifié, que les responsabilités soient situées afin que le ou les auteurs en soient sanctionnés à la mesure de leur excès. Un droit de réparation approprié soit accordé par l’État aux ayants-droit du de cujus » a fait savoir la CBDH dans son rapport.

Récit des faits

La Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) a déclaré dans son rapport que «le mardi 17 mars 2020, le Conseil extraordinaire des ministres a pris des mesures dans le but de contenir la propagation de la COVID-19». Pour mettre en œuvre les mesures prises par le Gouvernement, «le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi a également pris la note de service n°- 340-2020/UAC/SG/SA en date du 18 mars 2020 portant interdiction de manifestations de plus de 50 personnes au Campus Universitaire d’Abomey –Calavi ». La CBDH a fait savoir que «deux jours plus tard, soit le 20 mars 2020, la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin (FNEB), de son côté, a décidé de la suspension des cours à l’UAC comme mesures préventives contre la propagation de la COVID-19 ». La commission a affirmé que selon les informations qu’elle a recueillies, la Fédération Nationale des Etudiants du Bénin (FNEB) «a entrepris, le lundi 23 et le mardi 24 mars 2020, une manifestation en vue de sensibiliser ses membres sur les mesures-barrières et inviter les étudiants à rester chez eux en violation de la note de service du Recteur de l’Université».