Le joueur le plus riche du monde est désormais sans club. Sa renommée tient visiblement beaucoup plus à sa fortune qu’à sa performance sur le terrain. Son contrat a en effet été résilié le 14 décembre dernier par le Maritimo Funchal. Dans son communiqué, le club portugais a exprimé toute sa gratitude à l’endroit du joueur pour ses «efforts» et son «dévouement», tout en lui faisant part «de ses vœux de bonheur personnel et professionnel».

Il s’agit du richissime jeune joueur connu sous le nom de Faiq Bolkiah originaire de l’État de Brunei (Asie). Il est le neveu du sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, dont la fortune est estimée à près de 18 milliards d’euros. Son père à lui est Jefri Bolkiah, prince du même État. L’annonce relative à la suspension de son contrat est intervenue alors que le sportif de 23 ans n’a joué le moindre match avec la formation lusitanienne.

Plus riche que Cristiano, Messi et Neymar réunis

Le jeune joueur très riche s’est distingué avec sa passion pour le football malgré sa fortune qui pourrait lui permettre de s’offrir plusieurs grands clubs. Sa fortune dépasse en effet Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Neymar réunis. Le natif de Los Angeles a suivi ses différentes formations en Europe. Il a effectué des essais au sein des clubs tels que Reading et Arsenal. Il a également atteint Leicester sans jouer de match professionnel avec les «Foxes».