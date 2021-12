Plus d’un mois s’est écoulé depuis que l’acteur Vin Diesel a demandé, sur Instagram, à son ex-costar de la franchise Fast & Furious, Dwayne Johnson de revenir pour le 10e volet de la saga. « Mon petit frère Dwayne… le moment est venu. Le monde attend « Fast 10 ». Comme tu le sais, mes enfants t’appellent Oncle Dwayne chez moi. Il n’y a pas de fêtes de fin d’année qui passent, sans que vous ne vous souhaitiez vos meilleurs vœux » avait-il notamment laissé voir sur Instagram, en s’adressant à The Rock.

« Je soutiendrais toujours le casting »

Depuis, ce dernier n’avait pas répondu à cet appel. Cependant, dans une interview accordée au média américain CNN, Dwayne Johnson, a fait savoir qu’il avait déjà discuté de la question avec Vin Diesel, au cours du mois de juin dernier. A ce moment, il lui « avait dit directement – et en privé – qu’il ne reviendrait pas dans la franchise ». The Rock a par ailleurs ajouté : « J’étais ferme mais cordial et j’ai dit que je soutiendrais toujours le casting et le succès de la franchise, mais qu’il n’y avait aucune chance que je revienne ». Le sujet était visiblement clos, puisque l’acteur de 49 ans avait fait connaître sa décision aux associés d’Universal Pictures, qui « comprenaient tout à fait le problème ». En outre, il a trouvé que : « le récent message public de Vin était un exemple de sa manipulation » et qu’il « n’aimait pas le fait qu’il ait impliqué ses enfants et la mort de Paul Walker dans ce message ».

Il s’agit là de quelque chose que The Rock n’a pas apprécié, puisqu’il a ajouté : « Laisse-les en dehors de ça ». Pour rappel, Vin Diesel et Dwayne Johnson sont en brouille depuis cinq ans. Ils ont plusieurs fois utilisé les réseaux sociaux pour se lancer des piques sous les regards de leurs fans.