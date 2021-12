L’international français évoluant au Real Madrid est une star dans le milieu du football. Il l’a encore récemment démontré en marquant le 400e but de sa carrière, hier mercredi 22 décembre 2021, lors de la rencontre opposant le club espagnol à l’Athletic Bilbao qui s’est soldée par un score de 2 buts à 1 en faveur des blancos. L’attaquant français a brillé au cours du match en marquant un doublé dans le camp adverse.

Son nombre de buts cette saison est à 15 en championnat

Il faut dire que le joueur français a très tôt donné l’avantage au Real Madrid en marquant le premier but dès la quatrième minute de jeu. Après un service du milieu de terrain allemand Toni Kroos, il avait marqué avec un enroulé du ballon. Il n’a pas fallu longtemps pour que Benzema aggrave le score, puisqu’à la septième minute il a marqué le deuxième but du Real Madrid. Notons que Karim Benzema accroit son nombre de buts de cette saison qui est passé à 15 en championnat. Là, c’est le club espagnol qui en profite, puisqu’il est maintenant à la tête du championnat avant la trêve de Noël. Pour rappel, au début de ce mois, les qualités de Karim Benzema avaient été saluées par l’ancien footballeur camerounais Samuel Eto’O.

Dans une interview accordée au média espagnol AS, il avait estimé que Benzema est une pièce phare du Real Madrid. « Il est le leader de l’équipe (…), mais Benzema à Madrid, c’est un dieu et nous devons lui donner sa place », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Cristiano est parti, Karim est là et Madrid gagne toujours ».