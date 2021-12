Avant un déplacement dans la commune de Vichy, le président français Emmanuel Macron a rendu hommage aux parlementaires ayant refusé le transfert des pleins pouvoirs au maréchal Philippe Pétain. A quelques mois de la présidentielle française, le locataire de l’Elysée en a profité pour répondre à l’ancien polémiste Éric Zemmour, dans un entretien accordé à France Bleu.

Une « vérité historiographique »

Ce dernier avait, à plusieurs reprises, affirmé que le maréchal Pétain aurait « sauvé des juifs français » lors de la seconde guerre mondiale. Ainsi, le chef de l’Etat français a déclaré : « Gardons-nous de manipuler, d’agiter et de revoir » l’histoire. Emmanuel Macron a par ailleurs estimé que le temps avait permis de mettre sur pieds une « vérité historiographique », et que « nous gagnons à la respecter et à l’apprendre ». « Honorons ceux qui se sont battus pour que nous puissions être un peu plus libre » a-t-il ajouté.

Au cours de son intervention, Emmanuel Macron a fait savoir que : « Vichy nous renvoie (…) à une Histoire. À cet égard, il faut juste se dire que nous l’avons vécue, qu’elle a été écrite par les historiographes, et que c’est une bonne chose de s’y tenir ». Pour rappel, au cours de ce déplacement d’Emmanuel Macron qui a lieu ce mercredi 8 décembre 2021, le chef de l’Etat compte également rendre hommage aux déportés, qui ont dit non au régime collaborationniste.