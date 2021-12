Dans la course à la voiture électrique, Tesla a pris une avance considérable il y a quelques années en lançant le model S. Contre toute attente, la voiture électrique a connu un magnifique accueil du public avec des ventes record jamais vu dans l’industrie de la voiture électrique. Mais les acteurs historiques de l’industrie automobile n’avaient pas dit leurs derniers mots.

De mercedes à Ford, plusieurs marques automobiles ont déployé des modèles hybrides ou tout électriques pour tenter de concurrencer la marque d’Elon Musk. Mais jusque-là, Tesla tenait le gouvernail fermement sans se laisser distraire. Mais fin 2021, Mercedes, avec sa gamme EQ tient un véritable argument contre Tesla : une voiture électrique haut de gamme, avec une meilleure autonomie mais beaucoup plus chère.

Honda fonce également avec un cybertruck magnifique

Mais l’une des plus grosses surprises du milieu reste le « cybertruck » de Honda. Une voiture qui veut concurrencer du super SUV électrique de Tesla qui a quand même déçu les fans avec son design trop rude même si les performances annoncées semblent exceptionnelles. Le modèle de Honda baptisé e:N Concept a tout pour plaire.

Beaucoup plus esthétique et épuré. Ce modèle devrait séduire les fans du cybertruck. Reste à savoir les performances réelles, la résistance, l’autonomie et la capacité de production. Les responsables de la marque le précisent : ce modèle reste un concept pour le moment. Aucune date de mise sur le marché, mais cela montre à suffisance que Tesla a réussit à faire bouger les lignes dans le domaine de la voiture électrique, au point de bousculer énergiquement les lignes !