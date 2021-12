Le président américain Joe Biden avait déclaré le mois dernier que les États-Unis envisageaient un boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin, alors que la pression augmente pour tenir la Chine responsable des violations des droits humains, et de l’autre côté, la chine met constamment Washington en garde contre une ingérence à Taïwan. Un boycott signifierait que les représentants du gouvernement n’assisteraient pas aux Jeux, qui devraient commencer en février, bien que cela n’empêcherait pas les athlètes américains de participer.

Quelques semaines plus tard, la Chine a menacé de prendre des « contre-mesures fermes » contre les États-Unis si l’administration Biden décide vraiment de boycotter diplomatiquement les Jeux olympiques d’hiver de Pékin. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré qu’une telle décision serait une « provocation politique pure et simple », mais n’a donné aucun détail sur la manière dont la Chine riposterait. Ceux qui appellent au boycott devraient cesser « afin de ne pas affecter le dialogue et la coopération entre la Chine et les États-Unis dans des domaines importants », a ajouté le porte-parole.

De la démagogie

« Sans être invités, les politiciens américains continuent de vanter le soi-disant boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, ce qui est purement un vœu pieux et de la démagogie », a déclaré Zhao aux journalistes lors d’un point de presse quotidien. La chaîne américaine CNN a rapporté dimanche que l’administration Biden devrait annoncer un boycott diplomatique des Jeux olympiques de 2022 à Pékin cette semaine, un rapport que la Maison Blanche a refusé de commenter.