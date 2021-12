« L’année qui s’achève nous a imposé individuellement et collectivement son lot d’épreuves…D’autres, comme vous et moi, ont surmonté ces épreuves ou les surmontent encore en gardant pied et en continuant d’avancer ». Ces propos de Joël Aïvo proviennent d’un post publié sur sa page Facebook il y a quelques heures. Inutile de rappeler que le constitutionnaliste est actuellement en prison suite à sa condamnation à 10 ans de prison pour blanchiment d’argent et complot contre la sûreté de l’Etat.

« Je voudrais vous exprimer la gratitude pour la bienveillance que notre cause… »

Dans cette même publication, l’universitaire a remercié « ses ami(e)s » pour avoir soutenu sa cause. « Je voudrais vous exprimer la gratitude pour la bienveillance que notre cause a trouvée auprès de vous. Mes remerciements pour le soutien que vous m’avez apporté tout au long de l’année qui s’achève, la loyauté dont nombre d’entre vous ont continué à faire preuve malgré tout » a écrit Joël Aïvo. Le Professeur de droit constitutionnel a par ailleurs formé ses vœux de « santé, de bonheur et de prospérité » à (ses) ami(e)s pour la nouvelle année ».

Il souhaite le meilleur pour le Bénin en 2022

Il souhaite que 2022 leur apporte « individuellement la résilience et la sérénité pour affronter les défis de (leur vie) : mariage, stabilité familiale, emploi, responsabilité, projet professionnel, éducation de vos enfants, accomplissement personnel, etc ». Enfin, au pays, il désire le meilleur pour le Bénin en 2022 car selon ses dires, « notre peuple possède un atout, un génie enfoui au fond de lui-même et qui ne peut être réveillé et mis en mouvement que dans la fraternité et la concorde ».