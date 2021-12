75. 000 dollars américains. C’est du moins le prix auquel a été vendu aux enchères le gilet pare-balles porté par Kanye West lors de la seconde DONDA. A en croire les informations rapportées sur ce gilet pare-balles, le rappeur américain l’aurait offert à un agent de sécurité au cours de la soirée qui a eu lieu le 5 août dernier au stade Mercedes-Benz d’Atlanta. Ce bénéficiaire l’a revendu dans le même mois à 20. 000 dollars américains.

La nouvelle vente dont le gilet a fait l’objet s’est fait lors d’un événement organisé par Christie’s intitulé Handbags x HYPE le 9 décembre dernier. L’identité du nouveau propriétaire a été tenu secrète pour le moment. En plus du gilet pare-balles, l’acheteur est parti avec un NFT 1 sur 1. Ceci sert de « représentation numérique » du gilet, frappé par Ethernity, et les données 3D numériques correspondantes.

Porté pendant son passage au stade

« Porté pendant son passage au stade, le DONDA Le gilet pare-balles a été conçu comme une métaphore de la perspective militariste de West, reflétant son besoin de seulement l’essentiel pour survivre et sa volonté de monter sur scène et de risquer sa vie pour sa musique et son art », a expliqué la structure ayant organisé la vente aux enchères.

Kanye West’s Bulletproof ‘DONDA’ Vest Sells for $75K USD at Auction: A bulletproof vest worn by Kanye West… https://t.co/EFPme3Sq3z #Music pic.twitter.com/NT1cM0zEpJ — Leon Stiglitz (@LionStiglitz) December 15, 2021