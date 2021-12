Peter et Paul Okoye, les frères jumeaux du groupe P Square ont profité de leur spectacle qu’ils ont donné au Livespot X Festival au Nigéria pour présenter des excuses à leurs admirateurs. Ils se sont mis à genoux pour demander pardon aux fans pour avoir laissé les mésententes avoir raison de leur groupe pendant plusieurs années. Les jumeaux ont pendant plusieurs années essayé de poursuivre leur carrière en rang dispersé avant que l’annonce de leur réconciliation ne soit faite en 2020.

La nouvelle de la réconciliation avait été annoncée sur le réseau social instagram par Peter Okoye lui-même. La vidéo vue par plus de 60000 personnes avait suscité de vives émotions auprès des internautes.

« Une fois encore je suis désolé »

« Bonjour tout le monde. A tous nos chers fans qui nous ont soutenus depuis le premier jour, ces derniers mois ont été des montagnes russes d’émotions. Nous avons résolu nos problèmes et vous supplions de nous pardonner. Je prends l’entière responsabilité de tout ce qui est arrivé et vous promet que c’est désormais derrière nous. Nous regardons le futur avec excitation et une nouvelle énergie. Une fois encore je suis désolé. », déclarait Peter Okoye. La situation de discorde avait fait couler beaucoup d’encres et de salives. Sur le plan artistique, seuls les projets qui avaient été entamés avant la séparation ont été achevés.