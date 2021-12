Le dossier ukrainien continue de faire la une de la presse internationale. En effet, alors que le ton montait entre les Etats-Unis, l’organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et la Russie en matière de sécurité, l’Alliance a récemment évoqué une rencontre avec Moscou. Selon les propos d’un haut responsable qui a requis l’anonymat, hier dimanche 26 décembre 2021, Jens Stoltenberg , secrétaire général de l’OTAN a décidé qu’une rencontre ait lieu avec la Russie le 12 janvier 2022.

Moscou avait présenté un projet de traité avec l’OTAN

Le haut responsable ayant donné l’information a par ailleurs indiqué que pour cette réunion, l’OTAN est « contact avec la Russie ». Cependant, rien n’a été officiellement confirmé sur ce sujet. Par ailleurs, le 12 janvier prochain, il y aura réunion du conseil militaire de l’OTAN. Notons que cette possible réunion entre l’OTAN et la Russie intervient une dizaine de jours après que Moscou ait présenté un projet de traité avec l’OTAN et un autre avec les Etats-Unis en matière de garanties de sécurité. Ces textes refusent l’agrandissement de l’organisation à l’Ukraine et réduisent la coopération militaire occidentale dans l’ancienne union soviétique et en Europe de l’est.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’OTAN propose à la Russie de reprendre la voie du dialogue. Néanmoins, les discussions ont été suspendues du fait du conflit avec l’Ukraine. Depuis sept ans, l’OTAN a plusieurs fois condamné l’annexion par la Russie de la Crimée, une péninsule ukrainienne. Elle a aussi réclamé que la souveraineté de l’Ukraine soit respectée.