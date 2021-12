Cette fin d’année a été éprouvante pour les soldats béninois. Plusieurs ont été tués dans lors des attaques djihadistes qui se sont déroulées dans le Nord du pays. Jamais le Bénin n’avait été agressé auparavant par des terroristes. Une première qui a bien évidemment fait réagir Patrice Talon. En effet, le 29 décembre dernier lors de son discours sur l’état de la nation, Patrice Talon a salué la mémoire de ces soldats tombés au combat et promis de renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité.

« Signaler la présence des personnes étrangères suspectes… »

Il a par ailleurs invité à la vigilance.« Comme nous savons le faire désormais, mus par notre nouvel état d’esprit, nous serons, à l’avenir, encore plus déterminés et plus vigilants » déclarait Patrice Talon. Le député Robert Gbian est sur la même longueur d’onde que le chef de l’Etat. Invité sur l’émission Kaleidoscope de la web tv , Binews, le premier vice-président de l’Assemblée nationale, a invité tous les béninois à la vigilance.

« Face à cette situation, la responsabilité de tout un chacun de nous est engagée. Déjà, dans les villages et quartiers de villes, il faut signaler la présence des personnes étrangères suspectes aux autorités locales qui se chargeront d’alerter les responsables en charge de la sécurité des biens et des personnes. C’est une question de vigilance » a déclaré le parlementaire. Il ajoutera que le Bénin fera tout ce qui est son pouvoir pour empêcher les terroristes de prendre pied sur son territoire.