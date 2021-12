Le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a rencontré la presse ce vendredi 17 décembre 2021 à Cotonou. Entre autres sujets abordés avec les professionnels des médias, le Porte-parole du gouvernement a donné des explications sur le sens de la levée de la mesure de suspension des manifestations culturelles et festives malgré la pandémie de COVID-19. «Quand on voit qu’il y a une embellie, on se dit pourquoi continuer à contraindre nos compatriotes. On peut relâcher, on peut ouvrir pour que les gens sachent que oui formellement ils peuvent faire ci» a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji.

« Le sens de responsabilité prévaut toujours»

«Vous avez vu que cette levée est assortie pour les organisations, les manifestations qui ont lieu de la présentation du pass vaccinal donc le sens de responsabilité prévaut toujours» a précisé le porte-parole du gouvernement. Il a poursuivi en ces termes : « Hier on disait pas plus de 50 personnes. Si on a levé et que vous faites une manifestation et vous êtes 200, vous êtes 500, vous les organisateurs vous veillez à ce que les gens qui arrivent, ils montrent leur pass vaccinal». « S’ils ne sont pas vaccinés, ils montrent leur test PCR négatif datant au moins de 48 heures» a-t-il fait savoir. Il faut signaler que le gouvernement du Bénin a levé le jeudi 16 décembre 2921 la mesure de suspension des manifestations culturelles et festives.