Me Aboubakar Baparapé, l’un des avocats de Reckya Madougou était ce mercredi sur le plateau de l’émission Libre Opinion d’Ideal Webtv. L’homme de droit qui n’est naturellement pas satisfait de la sentence infligée à sa cliente a tenu à rappeler avant tout développement, la rencontre entre Boni Yayi et Patrice Talon. D’après lui, des voix se sont élevées dans le temps pour célébrer cette « audience spectacle offerte par Yayi et Talon ». Mais à l’issue de cette rencontre, qu’on en vienne encore à infliger de telles peines à des opposants politiques, « beaucoup de gens s’interrogent et se disent : tout ça pour ça ? ».

Il informe qu’avant même d’aller au procès, des gens « bien introduits » lui ont dit que l’ancienne ministre écopera de 20 ans de prison « et effectivement c’est 20 ans » se désole le président de l’ODHP. Pour lui, c’est comme s’il y avait une jurisprudence à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). « Quand c’est politique, si c’est pas 10 ans c’est 20 ans. Tous ceux qui passent devant la Criet , si c’est une affaire politique contre le régime, c’est nécessairement 10 ans ou 20 ans » critique Me Aboubacar Baparapé.

C’est « comme si c’est bonnet blanc, blanc bonnet »

Quand on lui demande si sa cliente fera appel de sa condamnation, il rappelle que c’est à elle d’en décider. Mais l’appel selon lui « va être fait toujours à la Criet et c’est avec les mêmes juges ». Le double degré de juridiction qui a été créé dans cette Cour spéciale c’est « comme si c’est bonnet blanc, blanc bonnet » estime le président de l’Organisation pour le Défense des Droits de l’homme et des peuples (ODHP). Il pense qu’actuellement, ce que le peuple espère, c’est une amnistie ou une grâce présidentielle. « La grâce ou l’amnistie constitue l’espoir du peuple » a réitéré l’avocat.