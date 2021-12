Face aux menaces terroristes dans le département de l’Atacora suite aux deux attaques subies par les Forces armées béninoises (Fab) aux encablures du Pont de Mékrou à l’Ouest de la commune de Banikoara le mardi 30 novembre 2021 et à Porga dans la commune de Matéri dans la nuit du mercredi 1er décembre 2021, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique et des cultes, Alassane Séidou, à la tête d’une forte délégation a rencontré ce jeudi 02 décembre 2021 les maires, les chefs d’arrondissement et les chefs d’unité de police de l’Atacora. A la faveur de cette rencontre, il a lancé à l’endroit de la population et du corps constitué un appel à la vigilance.

La situation sécuritaire préoccupe le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publiques et des cultes. Selon Le Potentiel, au cours de sa rencontre avec les maires, les chefs d’arrondissement et les chefs d’unité de police de l’Atacora, le ministre Alassane Séidou, en abordant la question de l’extrémisme violent et les menaces terroristes au Bénin, a déclaré qu’ «autrefois, dans la guerre classique on se préparait pour affronter l’ennemi en face mais aujourd’hui c’est une guerre atypique parce l’ennemi vit avec nous et c’est là que réside la complexité de cette lutte qui est inévitable». C’est pour cela qu’il lance à l’endroit des maires et des chefs d’arrondissement un message de la «coproduction de la sécurité». La pauvreté, terreau du terrorisme, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publiques et des cultes a fait savoir qu’il est indispensable d’éviter la frustration et la stigmatisation au sein des populations.

Signaler les personnes étrangères dans un milieu

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publiques et des cultes a conseillé aux populations que «si un étranger vient dans un quartier ou un village pour louer une maison, le propriétaire de la maison doit informer les autorités locales pour savoir ce qu’il fait». Il a poursuivi en disant qu’«il faut être vigilant, même dans les lieux de cultes». Il a expliqué que la radicalisation dont il parle «commence par la communication, les prêches et de la radicalisation on va à l’extrémisme et le terrorisme». Il a invité donc les agents de police à l’esprit de sacrifice et les élus locaux à accentuer la sensibilisation pour une meilleure coproduction de la sécurité.