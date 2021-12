Le Secrétaire Général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Bénin), Noël Chadaré a réagi sur Radio Bénin au discours sur l’état de la nation prononcé ce mercredi 29 décembre 2021 par le président de la République, Patrice Talon. Il se dit insatisfait du discours du Chef de l’Etat.

«Satisfaction parce qu’il a dit que le Bénin va de mieux en mieux. Oui le Bénin va de mieux en mieux sur un certain nombre de points » a déclaré le Secrétaire Général de la COSI-Bénin, Noël Chadaré. « Il a évoqué la réalisation des infrastructures de notre pays, les grands chantiers, l’agriculture qui se porte vraiment bien quand même nous sommes en période de Covid. C’est vrai » a-t-il fait savoir. Mais le Secrétaire Général de la COSI-Bénin a affirmé qu’il «attendait quand même qu’on puisse dire qu’est-ce qu’on est en train de vouloir faire pour que cette misère s’atténue? Parce que nous les représentants des travailleurs que nous sommes, le Chef de l’Etat dans son conseil des ministres a annoncé que les salaires seront revalorisés ». «On attendait qu’il confirme davantage cette option qui est faite mais il n’a pas dit un mot de cela et ça fait que quelque part on est resté un peu sur notre faim » a précisé Noël Chadaré.