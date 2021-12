Certains iPhone et iPad seront exclus des nouvelles mises à jour d’iOS par la marque à la pomme. Selon les informations rapportées sur cette prévision, trois modèles sont notamment concernés et ne pourront plus installer iOS 16, prévu pour l’automne prochain. On retient que principalement les iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE 2016 ont été exclus. Ces modèles qui ont été mis sur le marché entre 2015 et 2016 sont équipés de la puce A9.

Intégration de nouveautés d’inferface

Cette mesure aurait ainsi le mérite de permettre au système d’exploitation de la marque à la pomme d’intégrer de nouveautés d’interface et de fonctionnalités. Cette possibilité n’était pas évidente avec le SoC Apple A9. Selon les informations qui circulent sur le iOS 16, il pourrait faire son arrivée en France avec la version 2.0 de l’application Plans. Cette version était présente aux Etats-Unis depuis l’année 2019.

La réalité virtuelle…

Pour l’heure, rien de bien concret n’a circulé sur les nouveautés de la mise à jour. Il est tout de même possible qu’apparaissent certaines fonctionnalités liées à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle. Notons que cette nouvelle information intervient dans un contexte où des problèmes de déconnexion Bluetooth au volant ont été signalés sur certains modèles Iphone. Il s’agit d’un bug qui a été découvert avec iOS 15.1 pour la première fois.