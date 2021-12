Le ministère indien de la Défense a annoncé que l’Inde a testé samedi avec succès son missile balistique de nouvelle génération Agni P doté d’une capacité nucléaire. Le missile a été tiré depuis l’île d’Abdul Kalam, au large des côtes de l’État indien d’Odisha, dans la baie du Bengale, a indiqué le ministère dans un communiqué. C’est le deuxième test du missile. Le premier test a eu lieu en juin dernier.

« L’Organisation pour la défense et le développement de la recherche a effectué avec succès un essai en vol du missile balistique de nouvelle génération Agni P », indique le communiqué. Des stations de télémétrie, radar et électro-optiques ont suivi et surveillé le vol du missile. Le missile a suivi la trajectoire du manuel et a atteint tous les objectifs de la mission.

Une portée allant jusqu’à 2000 km

Le missile balistique à moyenne portée Agni P était développé par DRDO en tant que successeur des missiles Agni-1 et Agni-2. Agni-P est un missile à propergol solide à cartouche à deux étages avec double système de navigation et de guidage redondant et a une portée allant jusqu’à 2000 km. Ce deuxième vol d’essai a prouvé la fiabilité des performances de toutes les technologies avancées intégrées au système, a déclaré le DRDO.

L’Inde a opérationnalisé sa capacité de lancement nucléaire

Les responsables du DRDO ont qualifié Agni-P de variante avancée de nouvelle génération de la classe de missiles Agni avec des paramètres améliorés, notamment la manœuvre et la précision. La canisterisation des missiles permet de réduire le temps de lancement du missile tout en améliorant le stockage et la facilité de manipulation. Au cours des dernières années, l’Inde a opérationnalisé sa capacité de lancement nucléaire à partir de sous-marins, complétant ainsi la triade nucléaire. Ceci est particulièrement important compte tenu de la politique de non-utilisation en premier de l’Inde, tout en se réservant le droit de représailles massives si elle est d’abord frappée avec des armes nucléaires.