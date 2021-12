Le 22 septembre 2021, le président de la République du Bénin, Patrice Talon a reçu son prédécesseur Thomas Boni Yayi pour la première fois depuis 5 ans au Palais de la Marina de Cotonou. Depuis lors, de l’eau a coulé sous les ponts. Expédit Ologou, politologue et spécialiste des questions de sécurité et président du Civic Academy for Africa’s Future (CiAAF) a, dans un entretien accordé à Rfi ce matin du lundi 06 décembre 2021, parlé des bénéfices de la rencontre Talon-Yayi.

Selon Expédit Ologou, depuis la rencontre du 22 septembre 2021, « il y a eu quelques signes notamment la libération de quelques personnalités détenues en raison de l’élection présidentielle de 2021 : monsieur Tamègnon, monsieur Hountondji». Il a fait savoir qu’ «il y a des signes qu’il y a un début de dégel» et que cela lui «semble d’ailleurs très important dans la mesure où l’actualité sécuritaire aujourd’hui du pays recommande que l’ensemble des acteurs politiques puissent se parler et contribuer à la gouvernance actuelle du pays». Il pense également que «le président de la République n’est pas sans savoir cela qu’il y a nécessité à une sorte d’inflexion positive vers la sécurité collective de l’ensemble des citoyens du pays». C’est pour cela que le dialogue politique entre tous les acteurs politiques de tout bord est une nécessité pour le président de la République du Bénin. Les faits et gestes du Président Patrice Talon montrent que depuis quelque temps,il aspire à un dégel politique.