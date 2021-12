Entre Moscou et Washington, ce n’est toujours pas le parfait amour. En effet, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a profité d’un point de presse qu’elle a animée pour envoyer un message au secrétaire général des Nations unies. L’officiel russe a demandé à Antonio Guterres l’institution d’un tribunal arbitral à l’encontre des Etats-Unis. L’objectif est de discuter de la détention illégale des biens diplomatiques russes.

« Une procédure arbitrale »

« Nous demandons à M.Guterres, en tant que garant des accords de 1947, d’entreprendre des mesures pratiques en vue de lancer une procédure arbitrale à l’encontre des États-Unis », a notamment déclaré ce vendredi 24 décembre Maria Zakharova. Elle précise que le souhait de la Russie est que le tribunal soit institué sans délais. La responsable de la diplomatie russe rappelle que les biens diplomatiques ont été perquisitionnés malgré leur statut et ont été détenus illégalement.

Plusieurs diplomates russes expulsés

L’affaire remonte en effet à 2016 où les Etats-Unis ont fermé l’accès aux résidences de la mission diplomatique russe à New York et à Washington. Moscou était accusé d’ingérence dans les élections américaines et de pressions sur les diplomates américains en poste en Russie. Plusieurs membres du corps diplomatique russe avaient par la suite été expulsés des Etats-Unis.