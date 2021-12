L’international polonais Robert Lewandowski a terminé la saison en beauté. En effet, lors du match contre le VFL Wolfsburg (4-0 remporté par le Bayern Munich), l’attaquant bavarois a marqué le dernier but de la rencontre, à la 87e minute. Il s’agit de son 43e but marqué en Bundesliga au cours de cette saison, qui bat un record précédemment détenu par l’ancien footballeur allemand Gerd Müller, mort le 15 août dernier.

Il ne pourra pas améliorer ce record en 2021

L’ex-international allemand avait marqué son 42e buts en 1972. Par ailleurs, Robert Lewandowski a effectué 69 réalisations toutes compétitions confondues. Son 43e but le met à égalité avec le quintuple ballon d’or, Cristiano Ronaldo. Ce dernier avait en effet atteint ce niveau, quand il était encore joueur du Real Madrid, en 2013. Notons que Lewandowski a marqué le but de la rencontre par une reprise du ballon remis de la tête par Jamal Musiala. Cependant, Lewandowski ne pourra pas améliorer ce record en 2021, puisqu’il s’agit du dernier match du Bayern Munich avant l’année prochaine.

Pour rappel, le record battu par le joueur polonais et également détenu par Cristiano Ronaldo reste loin de celui du septuple ballon d’or, Lionel Messi, qui a marqué en championnat son 91e but en 2012. Après avoir battu le record de Gerd Müller, La Pulga avait marqué 11 buts en Coupe d’Europe, 12 en Coupe de la Ligue et 7 en Coupe d’Allemagne.