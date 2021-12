La Russie a dévoilé une nouvelle invention militaire. Il s’agit en effet d’un robot espion disposant d’une caméra et qui est déguisé en rocher. C’était le dimanche 28 novembre 2021, que le nouveau robot militaire a été présenté par la chaîne d’information du ministère russe de la Défense Zvezda.

Il leur a fallu trois années de travail

Selon ce dernier, « en raison de son déguisement et de sa capacité à changer de position, il peut être utile dans la guerre des tranchées ». L’appareil qui a une petite taille, a la capacité de naviguer de façon discrète sur le terrain, tout en enregistrant avec sa caméra l’environnement. Le robot militaire a été développé par une équipe de militaires composée de professeurs et d’étudiants de l’Académie de l’Armée de l’air Joukovsky-Gagarine de Voronej. Pour arriver à mettre au point ce robot, il leur a fallu trois années de travail. D’après les informations de Zvezda, l’appareil peut aussi collecter, traiter et envoyer les informations durant quinze heures. Disposant également d’une autonomie passive d’une journée, il nécessite la présence d’un humain dans un rayon de deux kilomètres pour l’activer.

Selon les explications de Nikolai Yemets, un des concepteurs du robot, la principale difficulté « était de placer tout l’équipement dont nous avions besoin dans un petit rocher ». Notons que pour la fabrication de l’appareil, les concepteurs auraient trouvé l‘inspiration suite à une découverte dans un parc de Moscou. Celle-ci était une pierre qui appartenait à un espion britannique.