Des envois de satellites de la société SpaceX du milliardaire américain Elon Musk n’ont pas plu à la Chine. Cette dernière accuse en effet, ces engins d’avoir manqué de peu d’entrer en collision avec la station spatiale chinoise. Pour faire savoir son mécontentement, Pékin avait adressé au début de ce mois de décembre 2021, un document au bureau des affaires spatiales des Nations Unies.

« Préparez-vous à boycotter Tesla »

Celui-ci indique qu’à deux reprises, en octobre et en juillet, la station spatiale de la Chine, Tiangong, a été obligée de faire des manœuvres d’évitement, pour qu’il n’y ait pas collision avec des engins de SpaceX. Toujours selon la Chine, il a fallu que Tiangong intervienne « afin d’assurer la sécurité et la survie des astronautes en orbite ». La situation n’a également pas été appréciée par les internautes chinois qui n’ont pas manqué d’exprimer leur colère contre Elon Musk, ce mardi 28 décembre 2021. « Ça ne manque pas d’ironie : les Chinois achètent des Tesla, donnant de l’argent à Musk pour qu’il lance (des satellites) et les jette contre la station spatiale chinoise » a écrit un internaute sur le réseau social Weibo. « Préparez-vous à boycotter Tesla » a notamment ajouté un autre. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les activités de SpaceX sont critiquées.

L’entreprise d’Elon Musk a en effet lancé une constellation de plus de 1500 satellites, ayant pour but de rendre internet disponible partout sur la planète. Ce projet qui a augmenté la circulation d’objets dans l’espace, avait été critiqué par l’astronome Jonathan McDowell. Dans une interview accordée à un média français, il avait déclaré : « Nous avons constaté une augmentation du nombre de risques de collision depuis le début du déploiement de Starlink ».