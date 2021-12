Il avait attendu la venue du christ avant de « mourir en paix », un peu comme le vieux Siméon dans la Bible. Desmond Tutu, figure emblématique de la lutte contre l’Apartheid s’est éteint hier dimanche 26 décembre, au lendemain de la fête de Noël. Patrice Talon, le président béninois qui connaissait cette personnalité d’exception s’est fendu d’un tweet il y a plus d’une heure pour rendre hommage à l’archevêque anglican mort à l’âge de 90 ans.

« Un nom à jamais gravé dans l’histoire«

« Desmond Tutu, un nom à jamais gravé dans l’histoire. Homme d’église, il était aussi et surtout un humaniste dont l’action inspirera des générations et résistera à l’usure du temps » a écrit le président béninois sur le réseau social à l’oiseau bleu. Le numéro 1 béninois a ensuite présenté ses « condoléances au Peuple et aux dirigeants sud-africains, ainsi qu’à sa famille,… en ce moment de douleur ressentie par-delà le monde ».

« Puisse son âme reposer en paix » a ajouté le locataire de la Marina. L’actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa disait du disparu, qu’il « était un homme d’une intelligence extraordinaire, intègre et invincible contre les forces de l’apartheid, il était aussi tendre et vulnérable dans sa compassion pour ceux qui avaient souffert de l’oppression, de l’injustice et de violence sous l’apartheid ».