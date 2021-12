Le weekend dernier, la ville d’Abomey a servi de cadre à la consultation publique du Fâ (art divinatoire) encore appelé le Tofâ. La cérémonie a connu la participation de plusieurs prêtres du Fâ , des têtes couronnées et du roi de Danxomè en la personne de Dada Kêfa. On retient suite aux interprétations des signes du Fâ que 2022 sera une année pacifique et tranquille. Cependant certains signes comme le « Akando Abla » signe principal, accompagné du « Toula Gbogli », et du « Houlin Djogbé » invitent les dirigeants à « être attentifs » parce que les fils et filles du pays ne sont pas contents et se préparent à le manifester.

« Les larmes qui coulent ne sont pas bon signe pour la Nation »

« Il y a un coup qui se prépare » préviennent les prêtres du Fâ. Dah Djissa Houétchénou Togbédji Gbégnon Dègan, représentant des prêtres du Fâ dira que la plupart des fils et filles du Bénin pleurent et puisqu’ils ne peuvent pas le manifester endurent en silence leur souffrance dans leur maison. « Nous devons finir avec les pleurs des populations parce que les larmes qui coulent ne sont pas bon signe pour la Nation » a poursuivi Daah Djissa.

Selon l’interprétation des signes faite par ce dernier les dieux savent qu’il y a des affrontements entre frères et pour éviter que les choses ne s’enveniment ils conseillent le pardon. « Seul le pardon peut délivrer le pays du mal ou du drame que réserve 2022 » assure Daah Djissa. Il parle en effet, de « complots » qui se « préparent contre certaines personnes ».