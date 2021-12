Moscou veut éviter les conflits avec l’Ukraine et l’Occident, a déclaré jeudi le président Vladimir Poutine, mais a besoin d’une réponse « immédiate » des Etats-Unis et de leurs alliés à leurs demandes de garanties de sécurité. L’Ukraine est au centre d’une montée des tensions Est-Ouest après que les Washington et Kiev ont accusé la Russie d’avoir pesé une nouvelle attaque contre son voisin du sud, une allégation démentie par Moscou.

Poutine a été interrogé sur le risque de conflit avec l’Ukraine lors de sa conférence de presse annuelle marathon, qui a duré plus de quatre heures. « Ce n’est pas notre choix, nous ne le voulons pas », a-t-il déclaré aux journalistes. Les tensions au sujet de l’Ukraine ont poussé les relations de Moscou avec l’Occident à leur plus bas niveau depuis l’effondrement de l’Union soviétique il y a une trentaine d’années. Les États-Unis, l’Union européenne et le Groupe des Sept ont tous averti Poutine qu’il ferait face à des « conséquences massives », y compris des sanctions économiques sévères en cas de nouvelle agression russe.

« Vous devez nous donner des garanties, et immédiatement »

Poutine a déclaré que la Russie avait reçu une réponse initiale généralement positive aux propositions de sécurité qu’elle a remises aux États-Unis ce mois-ci visant à désamorcer la crise et qu’il avait bon espoir quant à la perspective de négociations, qui, selon lui, commenceraient au début de l’année prochaine à Genève. Dans une réponse distincte, Poutine a rappelé comment l’OTAN avait « effrontément trompé » la Russie avec des vagues successives d’expansion depuis la guerre froide, et a déclaré que Moscou avait besoin d’une réponse de toute urgence. « Vous devez nous donner des garanties, et immédiatement, maintenant », a-t-il déclaré.

Washington ne négociera pas publiquement

Un responsable de l’administration Biden lors d’un appel avec des journalistes a déclaré que Washington avait pris note des préoccupations soulevées par Moscou et était prêt à s’engager avec la Russie dès début janvier, mais qu’une date et un lieu précis n’avaient pas encore été fixés. S’exprimant sous couvert d’anonymat, le responsable de l’administration a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis ne négocieraient pas publiquement et qu’ils fourniraient leur réponse complète aux propositions russes en janvier.