Une adolescente a été tuée aux Etats-Unis par son père tôt mercredi matin dans ce qui semble être une erreur d’identité, selon la police et les médias. La police enquête sur la mort de Janae Hairston, 16 ans, de Columbus, Ohio, qui a été abattue dans le garage de sa maison. Lors d’un appel au 911, la mère de Hairston a déclaré que le père avait ouvert le feu, car il pensait qu’elle était une intruse, selon les médias locaux.

« Mon mari a fait une erreur et lui a tiré dessus parce qu’il pensait qu’elle était une intruse », déclaré la mère en pleurs. Durant l’appel aux urgences, le père peut être entendu dans demandant ce que faisait sa fille, puis lui et sa mère sont entendus la suppliant de se réveiller. Les journaux ont rapporté que des documents de police indiquaient que le père de Hairston pensait qu’elle était entrée par effraction dans la maison, quand les alarmes se sont déclenchées.

La police est arrivée sur les lieux vers 4h28 du matin (heure locale) et Hairston a été transporté à l’hôpital Mount Carmel East dans un état critique, a annoncé le service de police de Columbus. Elle a été déclarée morte à 5h42 du matin, selon les enquêteurs. Le service de police de Columbus n’a pas pu fournir plus de détails dans l’immédiat, mais a renvoyé l’affaire au bureau du procureur du comté de Franklin pour examen.

Pas encore d’accusation criminelle

Jusqu’à jeudi matin, aucune accusation criminelle n’avait été déposée contre le père. La direction du lycée Canal Winchester où la victime fréquentait a déclaré que Hairston était élève au lycée et a envoyé une lettre aux familles les informant de sa mort. « Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et nos pensées, nos prières et notre soutien les accompagnent. Nous sommes attristés par cette perte tragique et nous ferons tout notre possible pour aider les étudiants et les familles à faire face », a déclaré la direction.